    25 марта 2020, 16:12

    Коронавирус: как бизнес-гиганты борются с эпидемией

    Редакция сайта 360°

    11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавирусной инфекции пандемией. А по данным на 25 марта в мире заражены уже более 440 тысяч человек.
    Коронавирус: как бизнес-гиганты борются с эпидемией

    Представители российского бизнеса сегодня запретили зарубежные командировки, перевели общение — в Интернет, а персонал — на удаленную работу.

    Какие еще действия предпринимают компании в период распространения инфекции, и кто больше других заботится о своих работниках и стране?

    Из уникальных мер можно отметить супермаркет «Перекресток», который начал бесплатно доставлять продукты пенсионерам, «Тинькофф банк», в офисе которого несколько раз в неделю дежурит врач, бренд Domestos, вручивший московским школам 40 тонн чистящего средства или Nike, запустивший бесплатную онлайн-программу тренировок.

    Однако самая громкая новость последних дней связана с компанией «Норникель», президент которой Владимир Потанин пожертвовал 1 млрд рублей на помощь некоммерческому сектору в борьбе с коронавирусом.

    Компания выделила поддержку на закупку медоборудования на сумму более 200 млн рублей, в том числе на закупку аппаратов ИВЛ для своих регионов.

    Вне зависимости от того, поддержат ли инициативы «Норникеля» и Владимира Потанина другие организации, главная задача металлургической компании — сделать так, чтобы необходимая помощь была быстрой и максимально эффективной.