Коронавирус: как бизнес-гиганты борются с эпидемией

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавирусной инфекции пандемией. А по данным на 25 марта в мире заражены уже более 440 тысяч человек.

Представители российского бизнеса сегодня запретили зарубежные командировки, перевели общение — в Интернет, а персонал — на удаленную работу.

Какие еще действия предпринимают компании в период распространения инфекции, и кто больше других заботится о своих работниках и стране?

Из уникальных мер можно отметить супермаркет «Перекресток», который начал бесплатно доставлять продукты пенсионерам, «Тинькофф банк», в офисе которого несколько раз в неделю дежурит врач, бренд Domestos, вручивший московским школам 40 тонн чистящего средства или Nike, запустивший бесплатную онлайн-программу тренировок.

Однако самая громкая новость последних дней связана с компанией «Норникель», президент которой Владимир Потанин пожертвовал 1 млрд рублей на помощь некоммерческому сектору в борьбе с коронавирусом.

Компания выделила поддержку на закупку медоборудования на сумму более 200 млн рублей, в том числе на закупку аппаратов ИВЛ для своих регионов.

Вне зависимости от того, поддержат ли инициативы «Норникеля» и Владимира Потанина другие организации, главная задача металлургической компании — сделать так, чтобы необходимая помощь была быстрой и максимально эффективной.