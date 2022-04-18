Google опроверг информацию о рассекречивании военных объектов России на картах

Американская корпорация Google официально заявила, что не вносила изменения в Google Maps, которые могли бы повлиять на раскрытие военных объектов России. Об этом представитель компании сообщил ТАСС.

Информация, что Google Maps перестали скрывать российские военные базы на картах, появилась в украинских Telegram-каналах. Издание Daily Storm сообщило, что пользователи смогли в максимальном разрешении рассмотреть важные объекты ВС РФ.

«Мы не вносили никаких изменений в размытие в наши спутниковые снимки в России», — сообщил представитель Google в ответ на запрос.

Оказалось, что такие объекты можно было найти на картах и ранее, и не только российские, но и других стран. В Сети можно обнаружить множество скринов с карт, в том числе и знаменитую американскую «Зону 51», написали авторы Telegram-канала «Война с фейками».

Украинский СМИ и соцсети продолжают публиковать непроверенную и откровенно ложную информацию, пытаясь использовать ее против России. Ранее появились данные о якобы перегруженных раненными военными больницах в Гомельской области Белоруссии. Российские дипломаты опровергли эти сообщения и заявили, что медицинские учреждения Гомеля эти слухи не подтверждают.