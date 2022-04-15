Дипломаты РФ в Белоруссии опровергли сообщения о перегрузке больниц на границе с Украиной

Российские дипломаты в Белоруссии заявили, что данные Telegram-каналов о якобы перегруженности больниц Гомельской области республики ранеными военными не соответствуют действительности. Медучреждения также не обладают подобными сведениями.

«В последнее время в интернете, прежде всего, в анонимных Telegram-каналах, тиражируются публикации о якобы „перегруженности“ медицинских учреждений Гомельской области российскими военнослужащими, пострадавшими в ходе специальной военной операции на Украине», — сказано в сообщении дипмиссии в соцсетях.

Диппредставители отметили, что подобные материалы публикуются со ссылкой на неназванные источники, знакомые с ситуацией.

«Обращаем внимание, что эта информация не соответствует действительности», — подчеркнули дипломаты.

Они добавили, что поддерживаю контакты с медицинскими учреждениями, которые граничат с Украиной, в таких городах как Гомель, Наровля, Мозырь.

«Сведениями, подтверждающими подобные слухи, в медицинских организациях не располагают», — подчеркнуто в сообщении.

Российские представители заявили, что такие фейки укладываются в логику масштабной кампании по демонизации России и Белоруссии.