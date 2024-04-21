Мир 21 апреля 2024, 18:47 Гоночный автомобиль въехал в толпу зрителей в Шри-Ланке, погибли семь человек Newsfirst: семь зрителей погибли на автогонках в Шри-Ланке РИА «Новости»

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Гоночный автомобиль въехал в толпу людей на автогонках Fox Hill Supercross в Шри-Ланке. Погибли семь человек, еще 21 получил ранения, сообщил местный сайт Newsfirst.

По данным издания, водитель не справился с управлением и вылетел с трассы.

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Полиция подтвердила гибель молодой девушки и шести взрослых. СМИ опубликовали кадры с места происшествия.

В августе 2023 года на автогонках NASCAR в американском штате Огайо 32-летний гонщик Райан Прис попал в страшную аварию. Его машина перевернулась 10 раз, а затем вылетела с трассы. Из дымящегося автомобиля гонщику помогали выбраться специалисты. Мужчину положили на носилки и доставили в медцентр.