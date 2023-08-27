Мир 27 августа 2023, 13:33 Американский гонщик попал в жуткую аварию в финале NASCAR Автомобиль гонщика Райана Приса 10 раз перевернулся в финале NASCAR Justin R. Noe/ZUMAPRESS.com/globallookpress

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На автогонках NASCAR в американском штате Огайо гонщик Райан Прис попал в страшную аварию. Его машина перевернулась 10 раз, а затем вылетела с трассы. Информация появилась на сайте турнира.

«Райан Прис совершил жестокий перекат на последних кругах субботней гонки серии NASCAR Cup Series на трассе Daytona International Speedway. На обратном участке на 156-м круге Эрик Джонс врезался в задний бампер автомобиля Stewart-Haas Racing Ford под номером 41 Приса», — отметили организаторы заезда.

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Авто перевернулось минимум 10 раз. Из дымящейся машины гонщику помогали выбраться специалисты, 32-летнего мужчину положили на носилки и доставили в медцентр. Гонщика перевели в больницу для дальнейшего обследования.

«[Райан] бодр, подвижен и общается с семьей и друзьями. Сегодня утром Прис пройдет еще один осмотр», — рассказали представители команды спортсмена.

Сам Прис в соцсетях написал, что гонщик должен быть крепким, пообещав вернутся.

Ранее нидерландец Макс Ферстаппен из команды «Ред Булл» одержал победу в Гран-при Венгрии — 11-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1». В спортивной копилке спортсмена это уже седьмая победа подряд.