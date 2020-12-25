В мире уже идет гонка гиперзвуковых вооружений. В ней принимают участие около 10 стран, и США пытаются обострить конкуренцию под предлогом «соперничества великих держав». Об этом заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков.

«Гонка высокотехнологичных вооружений, в том числе гиперзвуковых, безусловно, уже идет. Ничего нового в этом нет — конкурентная эволюция систем вооружений насчитывает многие сотни лет», — приводит РИА «Новости» слова Ермакова.

Дипломат подчеркнул, что в этой гонке участвует уже около десятка стран, возможно, больше. По его словам, Соединенные Штаты всеми способами пытаются добиться одностороннего преимущества в военной сфере, пишет «Газета.ru». Они обостряют конкуренцию и прикрываются идеей «соперничества великих держав». В основе гонки вооружений с американской стороны одна из доктрин внешней политики 40-го президента США Рональда Рейгана: «мир с опорой на силу».

Летом американский президент Дональд Трамп хвастался сверхскоростной ракетой, которая якобы затмит все существующие в мире аналоги.