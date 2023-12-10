Мир 10 декабря 2023, 19:18 Гондола в Венеции перевернулась из-за отказавшихся сесть туристов Делавшие селфи в венецианской гондоле китайские туристы упали в воду Stefanie Rex / dpa / Global Look Press

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Поездка на венецианской гондоле для китайских туристов закончилась опрокидыванием в холодную воду. Как сообщила газета The Guardian, управляющий лодкой экскурсовод несколько раз просил пассажиров не вставать во время поездки, чтобы сделать селфи. Но туристы его не послушались.

По данным издания, лодка перевернулась в районе моста рядом с площадью Сан-Марко. В этот момент гондольер выполнял сложный маневр. Чрезмерная активность пассажиров раскачала средство передвижения по воде и в результате все упали в канал.

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Специалисты объяснили журналистам, что для управления гондолой необходимо, чтобы весь груз распространился на ней равномерно. Но туристы эти объявления проигнорировали и начали делать групповые селфи, встав около одного из бортов.

Участники радикального экологического движения Extinction Rebellion окрасили воду Большого канала Венеции в ядовито-зеленый цвет. Так они продемонстрировали отсутствие результатов климатической конференции COP 28. Участники акции подчеркнули, что использовали безопасную для окружающей среды краску.