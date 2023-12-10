Мир 10 декабря 2023, 10:36 Эковандалы покрасили в зеленый цвет главный канал в Венеции Активисты Extinction Rebellion окрасили в зеленый цвет Большой канал в Венеции

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Движение Extinction Rebellion провело акцию в Венеции, окрасив в ярко-зеленый цвет главную водную артерию города — Большого канала. Об этом экоактивисты сообщили в соцсети X.

Они объяснили, что целью акции стало привлечение внимания к борьбе с климатическим кризисом и отсутствию результатов на тематической конференции в ООН.

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«Сторонники движения Extinction Rebellion сегодня в Италии осудили неудачу COP28 в борьбе с климатическим кризисом», — указали в заявлении.

Активисты уточнили, что применили флуоресцентную краску, которая безвредна для окружающей среды.

«Вода вернется в исходное состояние спустя несколько часов. Пока власти только говорят, мы подсчитываем жертвы и ущерб от непрекращающихся пожаров и наводнений», — добавили они.

В Extinction Rebellion отметили, что такие же акции прошли в Турине, Милане, Риме и Болонье.

В ноябре сторонники экологического движения Just Stop Oil разбили защиту картины «Венера с зеркалом» в Национальной галерее Лондона. Таким способом они захотели привлечь внимание к проблеме вреда природе из-за добычи нефти.