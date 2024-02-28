Общество 28 февраля 2024, 11:57 Более трех миллионов заявок поступили на ДЭГ на выборы президента России Памфилова: на ДЭГ поступило более 3 млн заявок от избирателей из 28 регионов РИА «Новости»

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На дистанционное электронное голосование на выборы президента России в марте поступило свыше трех миллионов заявок из 28 регионов. Об этом на заседании ЦИК заявила глава комиссии Элла Памфилова.

По ее словам, также порядка 1,8 миллиона заявлений ЦИК получил по сервису «Мобильный избиратель» для голосования по фактическому месту нахождения.

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«Таким образом, у нас поступили уже свыше пяти миллионов таких заявлений. В 28 регионах России подали три миллиона 185 тысяч заявок на дистанционное электронное голосование», — отметила глава ЦИК.

Ранее стало известно, что избирателям на выборах предложат четыре фамилии: действующий глава государства Владимир Путин, Николай Харитонов от КПРФ, Владислав Даванков от «Новых людей» и Леонид Слуцкий от ЛДПР.

Выборы президента России стартуют 15 марта и продлятся до 17 марта.