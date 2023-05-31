31 мая 2023, 14:29
Мирзиеева выдвинули кандидатом в президенты Узбекистана на досрочных выборах
«Национальное возрождение» выдвинуло президента Узбекистана кандидатом на выборах
Действующего президента Узбекистана Шавката Мирзиеева выдвинули кандидатом на выборах главы государства от демократической партии «Миллий тикланиш» («Национальное возрождение»). Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу политического объединения.
«Национальное возрождение» провело съезд 31 мая. На нем члены партии приняли решение выдвинуть Мирзиеева кандидатом в президенты на досрочных выборах, которые состоятся 9 июля.
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Избирательная кампания началась в Узбекистане 10 мая. Досрочные выборы станут первыми после внесения поправок в конституцию республики.
Изменения в основной закон страны предусматривают продление срока президентских полномочий с пяти до семи лет. Согласно конституционному закону, Мирзиеев, находящийся на посту второй срок, может снова баллотироваться на выборах главы государства.
В начале мая президент Узбекистана прилетал в Москву, чтобы принять участие в мероприятиях по случаю Дня Победы. Перед праздником Мирзиеев встретился с президентом России Владимиром Путиным.
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