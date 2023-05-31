Мир 31 мая 2023, 14:29 Мирзиеева выдвинули кандидатом в президенты Узбекистана на досрочных выборах «Национальное возрождение» выдвинуло президента Узбекистана кандидатом на выборах РИА «Новости»

Читать 360tv в

Действующего президента Узбекистана Шавката Мирзиеева выдвинули кандидатом на выборах главы государства от демократической партии «Миллий тикланиш» («Национальное возрождение»). Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу политического объединения.

«Национальное возрождение» провело съезд 31 мая. На нем члены партии приняли решение выдвинуть Мирзиеева кандидатом в президенты на досрочных выборах, которые состоятся 9 июля.

Реклама

Избирательная кампания началась в Узбекистане 10 мая. Досрочные выборы станут первыми после внесения поправок в конституцию республики.

Изменения в основной закон страны предусматривают продление срока президентских полномочий с пяти до семи лет. Согласно конституционному закону, Мирзиеев, находящийся на посту второй срок, может снова баллотироваться на выборах главы государства.

В начале мая президент Узбекистана прилетал в Москву, чтобы принять участие в мероприятиях по случаю Дня Победы. Перед праздником Мирзиеев встретился с президентом России Владимиром Путиным.