Мир 12 декабря 2023, 05:08 Запутавшегося в суфлере Байдена высмеяли на австралийском телевидении Ведущая Sky News Панахи высмеяла запутавшегося в цифрах Байдена РИА «Новости»

Читать 360tv в

Президента США Джо Байдена высмеяла журналистка Рита Панахи на телеканале Sky News Australia. Ведущая прокомментировала выступление американского лидера во время визита в Лас-Вегас.

Байден в своей речи похвастался вложениями в инфраструктуру США, но при озвучивании суммы инвестиций запутался в телесуфлере.

Реклама

«Более миллиарда трехсот миллионов триллиона трехсот миллионов долларов», — заявил Байден, чем вызвал аплодисменты присутствовавших.

Панахи возмутилась, что, даже читая с суфлера, американский лидер запутался в сумме. Ведущая также отметила, что Байден не упомянул о миграционном кризисе в стране и о проблемах с законом своего «дегенеративного» сына.

По словам журналистки, Байден снова повторил, что якобы проехал более миллиона миль на поездах национального железнодорожного перевозчика Amtrak. Панахи заявила, что президент США лжет о тех вещах, которые разоблачили даже самые «дружелюбные» СМИ.

«Неужели он такой патологический лжец, что не может ничего с собой поделать? Если губы Джо шевелятся, это почти гарантированно означает, что наружу выплескивается ложь», — заявила Панахи.

Выступая в Белом доме Байден заявил, что «его отец пережил недавнюю атаку ХАМАС». Президент рассказывал историю о другом человеке, который потерял сына в тот день, однако в какой-то момент стал называть его «мой отец».