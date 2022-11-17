Мир 17 ноября 2022, 09:25 Голос G7 перестал доминировать на G20 — шерпа России Представитель России Лукаш: декларация саммита G20 показала, что голос G7 не доминирует РИА «Новости»

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Запад показал лицемерие на саммите G20 на Бали относительно нескольких тем. Итоговая декларация говорит о том, мнение членов G7 утратило ключевое значение. Такое заявление сделала шерпа России (официальный представитель — прим. ред.) Светлана Лукаш в комментарии РИА «Новости».

По ее мнению, лицемерие проявили представители развитых стран, говоря о климатической повестке, о вопросе продуктовой сделки.

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«Лицемерие определенное присутствовало. Но, я считаю, „двадцатке“ удалось полностью сбалансировать язык в интересах и развивающихся экономик тоже. Декларация этого года отличается тем, что голос „семерки“ уже не доминирует», — сказала она.

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Лукаш считает, что Россия, ее партнеры по БРИКС и другие дружественные страны смогли «выровнять баланс по всем темам, будь то продовольственная безопасность, климат или вопросы цифровой трансформации или энергетики».

Саммит G20 прошел на Бали 15–16 ноября, РФ там представил глава МИД Сергей Лавров. По итогам мероприятия участники подписали совместную декларацию.