Мир 27 мая 2023, 19:00 Голодный медведь ворвался в американскую кондитерскую, съел 60 капкейков и был таков AP: в США черный медведь вломился в кондитерскую, съел 60 капкейков и сбежал Unsplash

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В американском штате Коннектикут черный медведь вломился на склад кондитерской, накинулся на капкейки и съел сразу 60 штук. После этого косолапый налетчик поспешно ретировался, сообщило агентство Associated Press.

Это случилось в городке Эйвон в тот момент, когда на складе грузили кондитерские изделия для доставки. Зверь сильно напугал рабочих.

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«Голодный черный медведь <…> съел 60 капкейков, прежде чем сбежать», — уточнили в публикации.

Возможно, косолапый продолжил бы свою трапезу и дальше. Но рабочие придумали, как избавиться от непрошенного гостя. Они спугнули животное звуками автомобильного гудка. Издание отметило, что во время инцидента никто не пострадал.

В конце декабря 2022 год медведь задрал собаку в городском округе Клин. ЧП произошло в подмосковной деревне Слобода. Косолапый напал на собаку на улице Новойя.