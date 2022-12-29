29 декабря 2022, 15:35
Медведь задрал собаку в городском округе Клин
Минэкологии Подмосковья: задравший собаку в Клину медведь ушел в леса
Дикий медведь задрал собаку в подмосковной деревне Слобода, сообщили подписчики группы «Подслушано в Клину» в сети «ВКонтакте». В Минэкологии Московской области подтвердили появление животного, но добавили, что хищник не появлялся там уже три недели.
Местные жители рассказали, что косолапый напал на собаку на улице Новая. В декабре хищник заходил в населенный пункт три раза, сообщила подписчица сообщества Евгения Чечушкина.
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«Всем смешно, а жителям Слободы не до смеха. Впереди каникулы, дети гуляют. <…> На дворе ХХI век. Неужели нельзя его усыпить и отвезти в заповедник?», — добавила она.
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В Минэкологии Московской области подтвердили, что медведь появлялся в Слободе. Сотрудники министерства уточнили, что это случилось около месяца назад.
«Уже более трех недель медведя нет — или ушел в Тверскую [область], или лег спать, или помер, зимой ему выжить почти невозможно. Так или иначе, сейчас его там нет», — прокомментировали ситуацию в Минэкологии.
При повторном появлении хищника местных жителей попросили обращаться в полицию.
Ранее медведь в Приморье напал на человека. Пострадавшего удалось отбить при помощи садовой лейки.
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