Происшествия 29 декабря 2022, 15:35 Медведь задрал собаку в городском округе Клин Минэкологии Подмосковья: задравший собаку в Клину медведь ушел в леса piqsels

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Дикий медведь задрал собаку в подмосковной деревне Слобода, сообщили подписчики группы «Подслушано в Клину» в сети «ВКонтакте». В Минэкологии Московской области подтвердили появление животного, но добавили, что хищник не появлялся там уже три недели.

Местные жители рассказали, что косолапый напал на собаку на улице Новая. В декабре хищник заходил в населенный пункт три раза, сообщила подписчица сообщества Евгения Чечушкина.

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«Всем смешно, а жителям Слободы не до смеха. Впереди каникулы, дети гуляют. <…> На дворе ХХI век. Неужели нельзя его усыпить и отвезти в заповедник?», — добавила она.

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В Минэкологии Московской области подтвердили, что медведь появлялся в Слободе. Сотрудники министерства уточнили, что это случилось около месяца назад.

«Уже более трех недель медведя нет — или ушел в Тверскую [область], или лег спать, или помер, зимой ему выжить почти невозможно. Так или иначе, сейчас его там нет», — прокомментировали ситуацию в Минэкологии.

При повторном появлении хищника местных жителей попросили обращаться в полицию.

Ранее медведь в Приморье напал на человека. Пострадавшего удалось отбить при помощи садовой лейки.