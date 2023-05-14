Мир 14 мая 2023, 23:15 (обновлено: 15 мая 2023, 00:37) 🎦Сбой на фабрике грез. Протест сценаристов Голливуда остановил съемки кино и сериалов Кинокритик Гладильщиков: забастовка сценаристов поставит Голливуд на колени Twitter/WGAEast

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Недовольные низкими гонорарами и взносами сценаристы Голливуда устроили самую масштабную забастовку за последние 15 лет. Они потребовали пересмотреть условия своей работы, уравнять тарифы авторов фильмов кино и стриминговых сервисов, а также захотели гарантий, что системы искусственного интеллекта не получат компенсаций, как авторы. В последний раз Гильдия сценаристов (Writers Guild of America, WGA) бастовала в 2007 году. Протест продлился 100 дней, а потери киностудий и телеканалов составили два миллиарда долларов. Что же будет сейчас?

Кризис шоу-бизнеса

Новая забастовка WGA, куда вошли 11,5 тысячи сценаристов, началась в начале мая. Она грозит стать самой продолжительной в истории Голливуда. По оценке опрошенных газетой The New York Times экспертов, протест может затянуться на три месяца. Так несогласные с условиями труда писатели поставят под вопрос вручение телевизионной премии «Эмми», а также сорвут премьерный сезон новых сериалов.

Председатель переговорного комитета WGA Крис Кейзер заявила, что пока переговоры с Альянсом продюсеров кинофильмов и телеканалов ни к чему не привели. Участники продолжают пикетировать офисы главных голливудских студий, стримингового сервиса Netflix, а также кабельных телеканалов HBO и Showtime.

Twitter/WGAEast

Кроме требования пересмотреть зарплаты, протестующие намерены добиться изменения условий своей работы. Речь идет о так называемых «комнатах сценариста», когда студии нанимают группу писателей для работы над пилотной серией нового проекта. Но если фильм не получает одобрения телеканала или стриминга, то авторам выдают меньший гонорар. При этом после одобрения текста некоторых участников сценарной группы могут уволить, потому что база по проекту уже есть.

WGA отметила, что необходимо сохранять всю команду сценаристов и подобная квота не совместима с условиями работы.

Ведущий переговоры Альянс продюсеров заявил, что надеется заключить сделку, которая устроит обе стороны. Но в частном порядке исполнительный директор Paramount Global Боб Бакиш сообщил, что студии готовы выдержать забастовку, если она не продлится дольше 100 дней.

Что с кино и сериалами?

Бравурные заявления продюсеров о готовности переждать забастовку пока опровергаются массовой приостановкой или полной отменой съемок.

Стриминговый сервис Apple TV+ объявил о переносе премьеры документального фильма Still о борьбе звезды франшизы «Назад в будущее» Майкла Джея Фокса с болезнью Паркинсона. Showtime прекратил работу над новым сезоном драмы «Миллиарды». Netflix приостановил съемки второй части последнего сезона «Очень странных дел». Кабельные каналы прекратили показы ночных шоу.

Netflix

Об остановке работы над сиквелом «Игры престолов» сообщил в своем блоге писатель Джордж Мартин.

«Комната сценаристов „Рыцаря семи королевств“ закрыта на время забастовки Гильдии. Я не в Лос-Анджелесе, поэтому я не могу пойти в пикет, как в 1988 году. Официально заявляю о своей полной и безоговорочной поддержке», — написал он.

При этом он отметил, что забастовка не скажется на новом сезоне «Дома драконов». Сценарии всех восьми серий уже написали и HBO скоро приступит к съемкам.

Компания Walt Disney Studios Motion Pictures отменила съемки фильм «Блэйд» франшизы Marvel с Махершалом Али в главной роли.

С проблемами столкнулась съемочная группа второго сезона сериала «Властелин колец». Площадку на время протеста покинули сценаристы и исполнительные продюсеры Джей Ди Пейн и Патрик Маккей. До конца съемок осталось всего 19 дней и руководство взяли на себя оставшиеся на съемках продюсеры.

Не самая приятная новость пришла для поклонников последнего хита HBO «Один из нас». Уход сценариста Крэйга Мазина, который написал сюжеты почти всех серий первого сезона, остановил кастинг актеров. Но продюсеры попросили актеров читать реплики из компьютерной игры, которая легла в основу сериала.

Влиятельные люди Голливуда

Американские сценаристы принадлежат к той категории творческих людей, которые не просто объединяются в единое сообщество, но также могут диктовать условия всем остальным. Об этом в беседе с «360» заявил кинокритик Юрий Гладильщиков.

«Сценаристы в Америке могут не просто заблокировать Голливуд, а остановить работу всего шоу-бизнеса, который намного больше. К примеру, во время прошлой забастовки на грани срыва находились премия „Оскар“ и Каннский кинофестиваль — главное событие в мире», — заявил он.

Кинокритик подчеркнул, что пока не очень понятно насколько нынешняя забастовка серьезная, потому что по сравнению с ситуацией 10 и 15 лет назад, кинобизнес находится в немного более худших условиях. Но сценаристы вполне могут добиться выполнения своих требований.

Они могут поставить Голливуд на колени, а с ним и телевидение, стриминговые сервисы и интернет-бизнес. Это самая влиятельная Гильдия, которая легко обходит объединение продюсеров. Юрий Гладильщиков Кинокритик

По его прогнозу, переговорщики придут к какому-то компромиссу. Снизят часть требований, отменят свои просьбы, но добьются изменения ситуации, потому что проводят такие акции раз в несколько лет.

В отличие от других кинодеятелей режиссеров и актеров, которые достаточно разобщены, сценаристы объединены единой целью. Но обычно их роли никто не замечает, потому что на том же «Оскаре» восторги публики вызывают награды за лучшую режиссуру или главную роль, но не премия за сценарное мастерство.

«Никогда ни одна гильдия Голливуда забастовки не устраивала. А эти проводят не в первый раз и каждый раз у них получается, хоть что-то да выторговывать. Поэтому это достаточно серьезное явление, которое происходит раз в несколько лет», — отметил Гладильщиков.

Кинокритик добавил, что сейчас между сценаристами и продюсерами идет процесс торговли, как в любом экономическом противостоянии. Возможно, что руководителям съемок удастся отбить какие-то свои деньги, но на основные условия им придется согласиться.