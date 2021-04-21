Голливудские актеры и музыканты попросили Байдена не заключать соглашений по климату с Болсонару

Актеры и музыканты обратились к президенту США Джо Байдену с просьбой не заключать соглашение в области защиты окружающей среды с действующим правительством Бразилии во главе с Жаиром Болсонару. Они опасаются, что это может привести к росту масштабов незаконной вырубки лесов Амазонии.

Письмо с просьбой американскому президенту подписали голливудские актеры Леонардо Ди Каприо, Алек Болдуин, Хоакин Феникс, Орландо Блум, Джейн Фонда, Сигурни Уивер, музыканты Кэти Перри, Роджер Уотерс. Обращение также подписали бразильские актеры и музыканты. Об этом сообщила во вторник газета Folha de S.Paulo.

«Необходимы срочные действия для преодоления угроз Амазонии, климату и правам человека, однако соглашение с Болсонару — это не выход. Выступаем за продолжение диалога с коренными народами и традиционными сообществами бассейна Амазонки, властями ниже федерального уровня и гражданским обществом, прежде чем выступать с какими-либо обещаниями или выделять любые средства», — привело издание выдержку из письма.

Президента Бразилии Жаира Болсонару деятели искусства обвиняют в выросших масштабах вырубки экваториальных дождевых лесов Амазонии, в участившихся случаях вторжения черных искателей и лесорубов на земли коренного населения страны, а также в нарушении прав местных экологов.

Многие бразильские эксперты считают, что соглашение с США поможет Болсонару переизбраться на второй срок, но проблем вырубки лесов Амазонии оно не решит.