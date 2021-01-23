На президента Бразилии подали в суд лидеры коренных народов страны

Иск 22 января подали вождь племени каяпо Раони Метуктире и предводитель племени паитер-суруи Альмир Нараямога Суруи.

С момента избрания Болсонару на пост президента страны вырубка амазонских лесов резко увеличилась, указали лидеры племен. При этом, по их словам, число убийств предводителей коренных народов достигло пиковых значений, которые побили рекорды последних 11 лет. Природоохранные агентства оказались бессильны и столкнулись с угрозами, отметили Метуктире и Суруи.

Лидеры племен подчеркнули, что насильственное переселение людей и преследование являются «преступлениями против человечности».

Как отмечает телеканал, ранее правительство Болсонару предложило закон, который предусматривает смягчение ограничений на коммерческую добычу полезных ископаемых, газа и нефти, а также ведение крупномасштабного сельского хозяйства в регионах Амазонки.

В последние годы тропические леса Бразилии, расположенные за пределами Амазонии, выделяют больше углекислого газа, чем поглощают. К такому выводу пришли климатологи из бразильского Федерального университета Лавраса. Результаты своих исследований они опубликовали в декабре 2020 года.

Климатологи собрали пробы древесины и почвы, а также отследили изменение средней температуры и уровень осадков с 1987 по 2020 год. Получив эти данные, климатологи сделали прогноз о скорости поглощения и выделения углекислого газа деревьями.