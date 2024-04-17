Эксклюзив 17 апреля 2024, 20:23 «Все совсем плохо». Слухи о гибели Буданова и Сырского негативно сказались на ВСУ Михайлов: слухи о гибели Буданова и Сырского негативно сказались на ВСУ

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В украинских СМИ появились слухи о гибели главкома ВСУ Александра Сырского и начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова. Военный эксперт Евгений Михайлов в интервью ведущей «360» Елене Кононовой рассказал, как это может отразиться на ситуации в ВСУ.

Официальных подтверждений о ликвидации высокопоставленных украинских военных нет, а местная пресса пишет, что погибли не они, а некий сержант Петриченко.

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«Уничтожение любого одиозного персонажа из украинской хунты пойдет на пользу. <…> Конечно, это шок. Если они (украинцы — прим. ред.) увидят, что мы уничтожаем таких высокопоставленных персонажей, то все совсем плохо. <…> Пока не покажут живого Буданова или Сырского, я не поверю, что там погиб Петриченко», — сказал Михайлов.

ВС России понимают, куда наносить удары, и значит обладают объективными данными разведки. Кроме того, есть диверсионные группы, которые знают, на какую цель и в какое время нужно наводить оружие, отметил Михайлов.

Также эксперт подчеркнул, что украинские военные не уважают Сырского. В результате ряд подразделений уходит с боевых позиций, а другие попадают в окружение.