Главы МИД стран ЕС согласовали антироссийские санкции из-за ситуации с Навальным

«Была выражена политическая поддержка предложению Франции и Германии по санкциям. Подготовкой займутся рабочие группы Евросоюза», — приводит издание слова Хаависто.

Министр добавил, что речь идет об индивидуальных санкциях. Главы ведомств не утвердили список россиян и российских юридических лиц, против которых в Европейском союзе смогут ввести ограничения. Послы ЕС приступят к работе над ним со среды, 14 октября.

Ранее политолог Илдус Ярулин пояснил, что санкции, которые ввели Франция и Германия из-за ситуации с Навальным, для России не опасны. Пока ограничения коснулись девяти россиян, имена которых есть практически во всех санкционных списках.