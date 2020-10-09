Политолог объяснил, почему для РФ не опасны новые санкции

Политолог Илдус Ярулин объяснил, почему для РФ не опасны санкции, которые ввели Франция и Германия из-за дела об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального.

Специалист отметил, что ограничения касаются лишь девяти граждан нашего государства, информирует сайт URA.ru.

«Найдут несколько человек, которые есть уже практически во всех списках. И приличия все соблюдены и пальчиком погрозили, и сами при этом не плохо выглядят», — уточнил Ярулин.

По его словам, канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон начали терять свой политический авторитет. Им приходится вводить санкции, чтобы не потерять влияние полностью. Как считает Ярулин, всерьез против России Франция и Германия ничего сделать не могут.

Эксперт заключил, что «игры с санкциями» помогают отвлечь от настоящих проблем, которые имеются в этих странах.