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    09 октября 2020, 12:32

    Политолог объяснил, почему для РФ не опасны новые санкции

    Полина Петрова

    Политолог Илдус Ярулин объяснил, почему для РФ не опасны санкции, которые ввели Франция и Германия из-за дела об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального.
    Политолог объяснил, почему для РФ не опасны новые санкции

    Специалист отметил, что ограничения касаются лишь девяти граждан нашего государства, информирует сайт URA.ru.

    «Найдут несколько человек, которые есть уже практически во всех списках. И приличия все соблюдены и пальчиком погрозили, и сами при этом не плохо выглядят», — уточнил Ярулин.

    По его словам, канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон начали терять свой политический авторитет. Им приходится вводить санкции, чтобы не потерять влияние полностью. Как считает Ярулин, всерьез против России Франция и Германия ничего сделать не могут.

    Эксперт заключил, что «игры с санкциями» помогают отвлечь от настоящих проблем, которые имеются в этих странах.