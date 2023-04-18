Мир 18 апреля 2023, 07:35 Представители G7 призвали Китай к диалогу с США по стратегической стабильности Главы МИД стран G7 призвали Китай к диалогу с США по стратегической стабильности flickr

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Страны Группы семи выразили обеспокоенность наращиванием ядерного арсенала Китая и призвали КНР к диалогу с США по стратегической стабильности. Об этом говорится в совместном заявлении глав внешнеполитических ведомств государств G7, сообщил ТАСС.

Представители Группы семи подчеркнули важность укрепления взаимодействия КНР и США «за счет большей прозрачности политики и планов Китая в сфере ядерных вооружений».

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В заявлении также отмечается, что страны G7 не изменят своей позиции в отношении политики «одного Китая», по-прежнему намерены выступать за мир в Тайваньском проливе.

«Мы подтверждаем важность мира и стабильности в Тайваньском проливе как неотъемлемого элемента безопасности и процветания международного сообщества», — отмечается в заявлении.

В свете этого «Большая семерка» призвала к мирному разрешению проблем по обе стороны Тайваньского пролива.

Ранее страны G7 договорились плотно сотрудничать, чтобы усилить контроль над соблюдением ограничений против России. Главы внешнеполитических ведомств «Большой семерки» также осудили размещение на территории Белоруссии российского тактического ядерного оружия.