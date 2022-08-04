Главу ВГА Херсонской области госпитализировали

Глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо попал в больницу. Его госпитализировали по результатам медицинского обследования.

На немедленном врачебном осмотре Сальдо настоял министр здравоохранения региона после очередного совещания правительства. Об этом глава херсонской ВГА рассказал в своем Telegram-канале.

«Я, конечно, отказался, но министр привел в кабинет врачей, которые, сделав обследование, настояли на немедленной госпитализации», — пояснил Сальдо.

Он обсудил возможную госпитализацию с коллегами и согласился с предложением медиков.

Исполнять обязанности главы ВГА региона на время отсутствия Сальдо будет председатель правительства Херсонской области Сергей Елисеев.

В июле на Владимира Сальдо планировали покушение. Жизнь ему спасла бдительность жителей Херсона. Благодаря им самодельное взрывное устройство, которое заложили по пути следования автомобиля чиновника, вовремя обнаружили и обезвредили.