Главу «Нафтогаза» обвинили в предоставлении откатов офису Зеленского

Народный депутат от «Слуги народа» Артем Дмитрук обвинил главу украинского «Нафтогаза» Юрия Витренко в неправильном использовании средств. Он считает, что Витренко якобы предоставляет хорошие откаты для офиса украинского президента.

Парламентарий в эфире телеканала «НАШ» назвал свое предположение единственным обоснованием того, почему Витренко до сих пор держат в компании.

Дмитрук отметил: если исходить из того, что 40% экономики Украины находится в тени, то страна добывает 34 миллиарда кубометров газа. Дмитрук подчеркнул, что этого объема топлива полностью хватило бы для всего населения страны и предприятий.

Некоторое количество газа, как подсчитал депутат, при этом еще и осталось бы. Его вполне можно продавать за границу. Украина не только этого не делает, но и приобретает газ у иностранных партнеров.

«Пока у этого руля будут такие негодяи и воры, как Витренко, которых непонятно почему там держат, но мне понятно — потому что он делает им классные схемы, откаты, например, офису президента. Ну, а чего его там еще держать?» — подытожил политик.

Ранее Витренко сообщил, что суточные прокачки газа через Украину с начала текущего года упали почти в два раза.