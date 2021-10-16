Суточные объемы транзита газа через Украину упали почти в два раза

С начала года суточные объемы прокачки газа через Украину упали практически в два раза: со 180 миллионов кубометров до менее 100 миллионов. Об этом сообщил председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко в эфире телеканала «Украина 24».

По его данным, в 2020 году для транзита газа было забронировано мощности объемом 65 миллиардов кубометров в сутки, в 2021-м эта цифра упала до 40 миллиардов.

«А если мы посмотрим даже на суточные объемы транзита, то мы увидим, что они упали фактически в два раза. Было в начале года 180 миллионов в сутки, сейчас я смотрю — вот, меньше 100, приблизительно 80», — привело РИА «Новости» слова Витренко.

Объемы газа в хранилищах Украины составляют 19 миллиардов кубометров. Страна успела закупить энергоноситель до рекордного повышения цен в Европе. Но часть запасов принадлежат нерезидентам страны и их могут вывезти, накануне заявил глава компании «Нафтогаз». Витренко отметил, что цены для населения страны останутся на том же уровне. Но, для частных и бюджетных организаций ситуация с тарифами может измениться.