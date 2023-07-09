Мир 09 июля 2023, 12:54 Главу Минфина США раскритиковали за непростительный поступок в Пекине NYT: министра финансов США Йеллен подвергли критике за поклоны вице-премьеру КНР Хэ Лифэну Википедия

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Нарушение дипломатического этикета со стороны министра финансов США Джанет Йеллен на встрече с вице-премьером Госсовета КНР Хэ Лифэном вызвало волну критики. Об этом сообщила газета The New York Post.

Причиной недовольства стали неуместные частые поклоны во время рукопожатия с китайским чиновником.

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«Никогда <…> американский чиновник не кланяется», — заявил бывший сотрудник Белого дома Брэдли Блейкман, который работал в администрации президента Джорджа Буша — младшего.

Политические аналитики издания обратили внимание, что Хэ Лифэн не ответил Йеллен. Это, по их мнению, является признаком слабости властей США.

Почетный профессор Нью-Йоркского университета и эксперт по китайскому законодательству Джером А. Коэн добавил, что поклоны идут вразрез с нормами протокола.

Ранее директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что Китай обладает достаточными силами, чтобы изменить систему международного порядка.