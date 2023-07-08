Мир 08 июля 2023, 17:36 США заявили о возможностях Китая изменить систему международного порядка Глава ЦРУ Бернс: Китай обладает достаточными силами для перестройки мира РИА «Новости»

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Современный Китай стал единственной страной мира, которая способна перестроить установившийся после холодной войны мировой порядок. В его распоряжении есть достаточно экономической, дипломатической, военной и технологической мощи для проведения этой работы. Об этом в своей статье для газеты The Washington Post написал директор ЦРУ Уильям Бернс.

Он напомнил, что свою карьеру начинал в качестве дипломата у госсекретаря Джеймса Бейкера. Тогда в мире закончилась холодная война, Советский Союз находился на грани распада, Германия намеревалась объединяться, а лидер Ирака Саддам Хусейн еще не знал, что потерпит поражение после вторжения в Кувейт.

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Бернс подчеркнул, что это было время мирового доминирования США, которое сегодня утрачивается из-за постоянной глобализации мира, который столкнулся с новыми вызовами.

Самая главная проблема современности

Глава ЦРУ заметил, что самой острой проблемой сегодня стала спецоперация России на территории Украины. Но Китай единственный, кто способен полностью перевернуть мировой порядок.

Проблема не в экономическом подъеме страны, а в действиях, которые его сопровождают. Председатель КНР Си Цзиньпин вступил в свой третий срок, обладая большей властью, чем любой китайский лидер до него. Уильям Бернс директор ЦРУ

«Но вместо того чтобы использовать эту власть для укрепления, оживления и обновления международной системы, которая обеспечила трансформацию его страны, он намерен ее изменить», — написал Бернс.

Спеццентр по Китаю

Руководитель американской разведки признался, что создал специальный центр, состоящий из 12 блоков, которые работают только на Китай. Он собирает информацию о действиях страны по всему миру и разрабатывает стратегии по усилению конкуренции с Китаем в странах Латинской Америки, Африки и Индо-Тихоокеанского региона.

Кроме того, разведчики укрепили каналы сообщения с китайскими спецслужбами, чтобы использовать их для решения различных недоразумений и непреднамеренных столкновений.

В конце июня президент США Джо Байден назвал председателя КНР Си Цзиньпина «диктатором». Скандальная фраза прозвучала после возвращения из Пекина главы Госдепа Энтони Блинкена, который договаривался о налаживании отношений между странами. Посол Китая в Вашингтоне Се Фен предупредил о последствиях после слов американского лидера.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США рассчитывают сохранить каналы связи с Китаем после начавшегося скандала. По его словам, диалог об улучшении отношений продолжился.