Мир 29 ноября 2022, 19:11 Главу МИД Белоруссии Макея похоронили на Восточном кладбище в Минске РИА «Новости»: главу МИД Белоруссии Макея похоронили в Минске с военными почестями РИА «Новости»

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Главу МИД Белоруссии Владимира Макея похоронили сегодня, 29 ноября, на Восточном кладбище Минска. Об этом сообщил корреспондент РИА «Новости».

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По его словам, церемонию погребения Макея провели под оружейные залпы и исполнение государственного гимна.

Само место захоронения главы МИД Белоруссии расположено у центральной аллеи кладбища. В этой зоне находится несколько могил местных государственных и общественных деятелей страны. Среди них деятели культуры, науки и спорта. На церемонию прибыли члены семьи Макея, его близкие, а также коллеги, дипломаты и чиновники.

Церемонию прощания с главой МИД Белоруссии провели также в Минске, в здании Дома офицеров. К гробу Макея с самого утра образовалась очередь из нескольких сотен человек. На мероприятии были замечены и российские коллеги дипломата: замглавы МИД Андрей Руденко и посол в республике Борис Грызлов.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко также посетил церемонию прощания с Макеем.