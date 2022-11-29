29 ноября 2022, 14:00
Грызлов и Руденко пришли на прощание с Макеем в Минске
Замглавы МИД РФ Руденко и посол Грызлов посетили прощание с главой МИД Белоруссии Макеем
Церемония прощания с министром иностранных дел Белоруссии Владимиром Макеем проходит в Центральном доме офицеров Минска. Траурное мероприятие посетили замглавы МИД РФ Андрей Руденко и российский посол в Республике Борис Грызлов, сообщило РИА «Новости».
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Общая церемония началась в 10:00, но перед этим с Макеем попрощался белорусский президент Александр Лукашенко. Потом доступ в здание открыли для общественности и представителей СМИ.Руденко и Грызлов возложили цветы к гробу и высказали соболезнования семье покойного министра. Также на мероприятии присутствовали госсекретарь Союзного государства Белоруссии и России Дмитрий Мезенцев, генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась, спецпосланник министра внешних связей и торговли Венгрии Петер Штарай, а также глава коллегии ЕЭК Михаил Мясникович.
Макей скоропостижно скончался 26 ноября на 65-м году жизни, за день до этого он встречался с Апостольским Нунцием, архиепископом Анте Йозичем. Макей возглавлял МИД Белоруссии с августа 2012 года.
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