Власть 29 ноября 2022, 14:00 Грызлов и Руденко пришли на прощание с Макеем в Минске Замглавы МИД РФ Руденко и посол Грызлов посетили прощание с главой МИД Белоруссии Макеем РИА «Новости»

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Церемония прощания с министром иностранных дел Белоруссии Владимиром Макеем проходит в Центральном доме офицеров Минска. Траурное мероприятие посетили замглавы МИД РФ Андрей Руденко и российский посол в Республике Борис Грызлов, сообщило РИА «Новости».

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Общая церемония началась в 10:00, но перед этим с Макеем попрощался белорусский президент Александр Лукашенко. Потом доступ в здание открыли для общественности и представителей СМИ.

Макей скоропостижно скончался 26 ноября на 65-м году жизни, за день до этого он встречался с Апостольским Нунцием, архиепископом Анте Йозичем. Макей возглавлял МИД Белоруссии с августа 2012 года.