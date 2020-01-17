Главу «Грэмми» отстранили за 10 дней до вручения премии

Исполнительного директора Национальной академии искусства и техники звукозаписи Дебору Дуган отстранили от должности и отправили в административный отпуск за 10 дней до Grammy.

Дуган отправили в административный отпуск по обвинение в проступке, передает «Би-би-си», не сообщая подробностей.

Сайт The Variety получил внутреннее письмо об отстранении Дуган, из которого следует, что обвинения в ее адрес выдвинул кто-то из старших членов женской команды. В письме также сообщалось, что академия намерена привлечь сторонних специалистов для проведения расследования.

Место Дуган временно займет председатель совета директоров Харви Мейсон-младший.

Национальная академия искусства и техники звукозаписи США организует премию "Грэмми«, так что отстранение Дуган за 10 дней до церемонии награждения в Лос-Анджелесе вызвал еще больший резонанс.

Дуган возглавила академию в 2019 году. Она стала первым президентом этой академии в истории. В интервью, которое появилось в Сети всего несколько дней назад, женщина назвала свою работу «лучшей на планете».

Церемония награждения «Грэмми" пройдет 26 января (27 января по московскому времени).