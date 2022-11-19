19 ноября 2022, 00:04
Главу епархии УПЦ в Винницкой области обвинили в агитации в пользу России
СБУ обвинила главу епархии в Винницкой области УПЦ в агитации в пользу России
Служба безопасности Украины обвинила главу одной из епархий Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата в Винницкой области в агитации в поддержку России, ему предъявлены объявления, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
По данным СБУ, представитель церкви подготовил листовки и планировал раздавать их местным жителям. Ему предъявили обвинение по трем статьям УК Украины. До этого духовное лицо обвиняли в разжигании религиозной розни.
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Украина
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