Мир 19 ноября 2022, 00:04 Главу епархии УПЦ в Винницкой области обвинили в агитации в пользу России СБУ обвинила главу епархии в Винницкой области УПЦ в агитации в пользу России РИА «Новости»

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Служба безопасности Украины обвинила главу одной из епархий Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата в Винницкой области в агитации в поддержку России, ему предъявлены объявления, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По данным СБУ, представитель церкви подготовил листовки и планировал раздавать их местным жителям. Ему предъявили обвинение по трем статьям УК Украины. До этого духовное лицо обвиняли в разжигании религиозной розни.

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Украинские СМИ отметили, что фигурантом уголовных дел стал митрополит Тульчинский и Брацлавский Ионафан. Ранее на Украине возбудили уголовные дела в отношении главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова и командующего спецоперацией Сергея Суровикина.

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин выступил против незаконного преследования со стороны Украины. Он поручил сотрудникам ведомства расследовать преступление, предусмотренное статьей 299 УК РФ.