Мир 07 апреля 2023, 22:30 Главу дипмиссии Канады вызвали в МИД России из-за заявлений о Татарском МИД заявил протест канадскому дипломату из-за слов постпреда страны при ООН о Татарском РИА «Новости»

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Исполняющего обязанности главы дипмиссии Канады в Москве Брайана Эбеля вызвали в пятницу в МИД России и заявили ему протест в связи с высказываниями постпреда Канады при ООН Роберта Рэя. Об этом сообщили на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Рэй написал в соцсетях, что убитый в результате теракта в Петербурге военкор Владлен Татарский был якобы «не журналистом, а пропагандистом». В сообщении министерства отмечается, что своими словами канадский дипломат, по сути, поддержал террористический акт.

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«Подчеркнуто, что занятая высокопоставленным канадским дипломатом позиция в отношении жестокого убийства, сопровождавшегося многочисленными жертвами, стала еще одним проявлением нагнетаемой в Канаде русофобии», — отметили в МИД.

Владлен Татарский погиб в результате теракта в кафе в Санкт-Петербурге 2 апреля. Пострадали 42 человека, некоторые из них находятся в тяжелом состоянии.