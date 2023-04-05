Происшествия 05 апреля 2023, 03:22 Число пострадавших от теракта в Петербурге увеличилось до 42 Минздрав: за медпомощью после взрыва в петербургском кафе обратились 42 человека РИА «Новости»

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После теракта в Санкт-Петербурге за медицинской помощью обратились 42 человека, сообщили в пресс-службе Минздрава России. Обновленную информацию привели «Известия».

«По оперативным данным, в результате инцидента в кафе в Санкт-Петербурге за медицинской помощью обратились 42 человек, в их числе трое несовершеннолетних», — сообщили в пресс-службе ведомства.

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На стационарном лечении в медучреждениях города находятся 24 пострадавших, трое из них в тяжелом состоянии. Среди пациентов есть один несовершеннолетний.

Ранее сообщали о 40 пострадавших от взрыва в петербургском кафе, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский. Также во время теракта пострадали трое несовершеннолетних. Один подросток госпитализирован в состоянии средней тяжести.

Журналист Марат Арнис, пострадавший во время теракта, рассказал, как Татарский непроизвольно спас Дарью Трепову от взрыва. Он предложил девушке, подарившей ему статуэтку, сесть на передний ряд, и Трепова выбрала место подальше от спикера у окна. Между ней и начиненной взрывчаткой скульптурой оказался военкор, он погиб от взрыва на месте.