Преемника Синдзо Абэ выбрали в Японии. Премьером станет 71-летний политик

Генеральный секретарь Кабинета министров Японии Есихидэ Суга стал председателем Либерально-демократической партии, которая является правящей в стране. Таким образом, политик сменил на этом посту уходящего в отставку премьер-министра Синдзо Абэ.

Партийный съезд состоялся 14 сентября в Токио. Об этом написал ТАСС. За Сугу проголосовало абсолютное большинство депутатов. Уже 16 сентября его должны утвердить в качестве премьер-министра страны. Это должно произойти на заседании обеих палат парламента.

Суга собирается продолжать курс Абэ. О новом главе правящей партии известно, что ему 71 год. Все время премьерства Абэ Суга был его доверенным лицом и ближайшим советником. Он вошел в политику в достаточно зрелом возрасте. В 47 лет Суга стал депутатом. Об этом сообщило РИА «Новости».

В конце августа стало известно, что глава Кабмина 65-летний Синдзо Абэ уходит со своего поста. Причиной стали проблемы со здоровьем. Абэ был премьер-министром страны с осени 2006 по осень 2007 года, а затем с 2012 года и до 2020-го.