Главой Пентагона впервые стал афроамериканец

Пентагон получил нового руководителя. Пост министра обороны занял афроамериканец Ллойд Остин. Он стал первым темнокожим главой ведомства в истории США.

Кандидатуру Остина утвердил американский сенат, уточнило РИА «Новости». Его назначение накануне поддержал профильный комитет верхней палаты Конгресса.

Ллойду Остину 67 лет. В 2016 году он ушел в отставку, дослужившись до ранга четырехзвездного генерала. Проходил службу в Германии и на территории США, работал в Объединенном комитете начальников штабов, имеет опыт командования дивизией. Звание генерал-лейтенанта получил в 2006 году. В 2010-м командовал силами США в Ираке и отвечал за постепенный вывод войск из страны. Сыграл ключевую роль в разработке стратегии Соединенных Штатов в борьбе с ИГ* во время своего руководства Центральным командованием ВС США в 2013–2016 годах.

Уйдя в отставку, Остин вошел в состав совета директоров предприятия Raytheon, которое является крупнейшим производителем оружия.

По американским законам кандидат на пост главы Пентагона должен до назначения на эту должность пробыть в отставке семь лет либо получить специальное разрешение законодателей. Ллойд Остин, уточнил «Интерфакс», его получил.

Подобные ограничения в США дают гарантию того, что власть в стране не окажется в руках военных.

*ИГ/«Исламское государство» — террористическая организация, запрещенная на территории РФ.