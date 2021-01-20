Ллойд Остин: ослабление военного преимущества США перед РФ и КНР опасно

Ослабление военного преимущества США перед Россией и Китаем представляет опасность, считает кандидат на пост шефа Пентагона отставной генерал Ллойд Остин. Свое мнение он выразил в опубликованных письменных ответах на вопросы членов комитета по делам вооруженных сил Сената Конгресса.

«Продолжающееся ослабление военного преимущества США перед Китаем и Россией в ключевых стратегических областях остается серьезнейшей опасностью, которую Пентагон должен устранить», — говорится в документе, выдержки из которого приводит ТАСС.

По мнению Остина, если не остановить «это продолжающееся ослабление», то это может значительным образом подорвать способность США достигать целей национальной безопасности и ограничить способность Минобороны поддерживать другие инструменты власти Штатов.

Как заявил отставной генерал, в случае утверждения своей кандидатуры на пост, он намерен провести «обзор» присутствия сил США на Ближнем Востоке, в том числе из-за вызовов американским интересам в регионе со стороны России и КНР.

Исполняющий обязанности главы Пентагона Кристофер Миллер во время рабочей поездки с журналистами уважительно высказался о действиях России в военной области в сложной внутренней обстановке. Он уточнил, что русские хорошо используют все, что им выгодно — информацию и нерегулярные концепции ведения войны. Миллер отнес к сложным российским условиям «сокращающееся население и природные ресурсы как единственный источник доходов».