21 декабря 2022, 23:19
Генсека НАТО Столтенберга захотели назначить главой МВФ
TV2: генсек НАТО Столтенберг может возглавить Международный валютный фонд
Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга могут назначить главой Международного валютного фонда (МВФ). Об этом сообщил норвежский телеканал TV2.
«Столтенберг может получить новую руководящую должность в Вашингтоне. США хотят видеть его на посту главы Международного валютного фонда», — отмечено в сообщении.
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По данным источника телекнала, Столтенберга планируют назначить на новую должность после того, как истечет срок его полномочий на посту руководителя Североатлантического альянса.
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Йенс Столтенберг возглавил НАТО в 2014 году, все это время его полномочия продлевались. 63-летний политик может уйти с поста в 2023 году.
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НАТО
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