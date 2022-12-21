Мир 21 декабря 2022, 23:19 Генсека НАТО Столтенберга захотели назначить главой МВФ TV2: генсек НАТО Столтенберг может возглавить Международный валютный фонд РИА «Новости»

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Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга могут назначить главой Международного валютного фонда (МВФ). Об этом сообщил норвежский телеканал TV2.

«Столтенберг может получить новую руководящую должность в Вашингтоне. США хотят видеть его на посту главы Международного валютного фонда», — отмечено в сообщении.

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По данным источника телекнала, Столтенберга планируют назначить на новую должность после того, как истечет срок его полномочий на посту руководителя Североатлантического альянса.

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Йенс Столтенберг возглавил НАТО в 2014 году, все это время его полномочия продлевались. 63-летний политик может уйти с поста в 2023 году.

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