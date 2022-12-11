Мир 11 декабря 2022, 00:58 Полномочия замглавы Европарламента Евы Кайли приостановили Глава Европарламента лишила должности вице-президента Кайли из-за дела о коррупции РИА «Новости»

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Еву Кайли лишили должности заместителя главы Европейского парламента. Это произошло в связи с антикоррупционным расследованием, в ходе которого Кайли рассматривается как подозреваемая. Об этом сообщило агентство ANSA.

Решение о лишении Кайли должности приняла председатель Европарламента Роберта Метсола.

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«В свете продолжающегося расследования бельгийских властей председатель [Европарламента Роберта] Метсола приняла решение о снятии всех полномочий, задач и компетенций заместителя председателя Европарламента с Евы Кайли, решение вступает в силу немедленно», — сказано в материале агентства.

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Прокуратура Бельгии ранее сообщила о проведении крупной операции. Правоохранители провели 16 обысков, изъяли 600 тысяч евро наличными и мобильные телефоны. Задержаны четыре человека.

В доме Кайли сотрудники полиции провели обыск 9 декабря. Вместе с ней по подозрению в коррупции задержали генерального секретаря Европейской конфедерации профсоюзов Луку Висентини, экс-депутата Европарламента Пьера-Антонио Панцери и его бывшего помощника.