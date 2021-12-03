Главой Disney впервые стала женщина

Председателем совета директоров The Walt Disney Company стала Сьюзан Арнольд. Она — первая женщина на этом посту за всю 98-летнюю историю компании, отметила радиостанция «Говорит Москва».

Арнольд не новый человек в Disney — до этого она 14 лет являлась членом совета директоров. Теперь она возглавит компанию вместо Баба Айгера, который занимал должность председателя совета директоров 15 лет. Айгер покинет компанию в конце декабря.

Ранее стало известно, что руководство Disney решило расширить контент студии сериалами из Азии. После всемирного успеха корейского сериала «Игра в кальмара» компания решила закупить у азиатских стран более 50 сериалов. В основном это будут сериалы производства Южной Кореи, Японии, Тайваня и Индонезии. Как сказала руководитель отдела контента и развития Disney в Азиатско-Тихоокеанском регионе Джессики Кам-Энгл, корейский контент стал глобальным феноменом. В компании ожидают, что тенденция продолжится и азиатские сериалы и дальше будут набирать большую популярность.