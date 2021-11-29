Руководство Disney решило расширить контент с помощью сериалов из Азии

К 2023 году руководители стримингового сервиса Disney+ решили заказать у азиатских стран более 50-ти сериалов. На такое решение повлиял всемирный успех киноленты «Игра в кальмара». Об этом написало издание CNN Business.

Сериалы поступят из Южной Кореи, Японии, Тайваня и Индонезии. Кроме того, стриминговый сервис может пополниться кинолентами из Австралии, сообщило РИА ФАН.

По словам руководителя отдела контента и развития Disney в Азиатско-Тихоокеанском регионе Джессики Кам-Энгл, корейский контент стал глобальным феноменом.

Ране стало известно, что после всевозможных рекордов сериала «Игра в Кальмара» его производители решили сделать продолжение.