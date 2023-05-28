Мир 28 мая 2023, 20:44 Главный водный канал Венеции окрасился в ярко-зеленый цвет Вода главного канала Венеции стала зеленой из-за краски vigilfuoco.it

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Воды Большого канала Венеции окрасились в ярко-зеленый цвет. Специалистам предстоит выяснить, как флуоресцентная краска попала в воду у моста Риальто, сообщила на своем сайте пожарно-спасательная служба Италии.

«Префект созвал экстренное совещание с полицией для расследования происхождения жидкости», — заявил президент области Венето Лука Дзайя.

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Возможно, что краску разлили экологические активисты. Местные гондольеры заметили группу норвежцев, которые разбрасывали брикеты с краской с борта двух лодок.

Также не исключается, что это устроил неизвестный художник. Сотрудники пожарной службы и регионального агентства по охране окружающей среды взяли образцы зеленой воды на экспертизу.

Активисты движения «Последнее поколение» вылили в фонтан Треви в центре Рима черную краску, что стало протестом против использования ископаемого топлива.

Экоактивисты залезли в фонтан, растянули плакаты с лозунгами и окрасили фонтан. Таким образом они решили показать, что выступают против использования ископаемого топлива, которое приводит к повышению температуры на поверхности Земли.