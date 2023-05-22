Мир 22 мая 2023, 16:29 Экоактивисты окрасили воду фонтана Треви в Риме в черный цвет в знак протеста Экоактивисты движения «Последнее поколение» вылили в фонтан Треви в Риме черную краску

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Порядка 10 активистов движения Ultima Generazione («Последнее поколение») вылили в фонтан Треви в центре Рима черную краску. Подобная акция — протест против использования ископаемого топлива, сообщило агентство ANSA.

Экоактивисты залезли в фонтан, растянули плакаты с лозунгами и из баллонов вылили краску в воду, которая начала окрашиваться в черный цвет. По данным агентства, сама краска сделана на основе древесного угля. Таким образом активисты решили показать, что выступают против использования ископаемого топлива, которое провоцирует повышение температуры на поверхности Земли.

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Мэр города Роберто Гуальтьери сообщил, что подобная демонстрация не повредила исторический фонтан.

«Никакого необратимого ущерба быть не должно, потому что черная краска попала на гидроизоляционный материал, а не на мрамор, ее можно убрать без необратимого ущерба», — уточнил он.

Также, по данным ANSA, экоактивисты во время демонстрации упомянули северную область Эмилия-Романья, которая пострадала от ливней и наводнений.

В начале года группа активистов из «Последнего поколения» осквернила здание итальянского сената в Риме. Они облили фасад постройки оранжевой краской.