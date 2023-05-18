Мир 18 мая 2023, 08:18 Главный признак начала контрнаступления ВСУ назвали в США Аналитик Мэтрик: сосредоточение западной техники будет признаком начала наступления ВСУ РИА «Новости»

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Ключевым признаком начала контрнаступления ВСУ окажется концентрация всей бронетехники западного производства. Такое мнение высказал в интервью изданию Business Insider сотрудник оборонной программы Центра новой американской безопасности Эндрю Мэтрик.

«Реальным признаком украинского наступления будет использование западной бронетехники», — сказал он.

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При этом аналитик отметил, что пока не понятно, получится ли у Украины привести в жизнь свой план. По мнению эксперта, киевский режим может заявить о начале наступления только тогда, когда оно станет очевидным для всех.

Украинские власти не раз уже анонсировали контрнаступление. Недавно президент Украины Владимир Зеленский сказал, что ВСУ требуется еще определенное время для подготовки к операции. Он подчеркнул, что армия готова и сейчас наступать, но человеческие потери будут огромны, поэтому лучше немного подождать.