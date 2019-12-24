«Главный оппозиционер»: сын Лукашенко поставил Путина в пример отцу

Лукашенко отметил, что Николай дружит с Путиным. «Он (Николай — прим. ред.) друг Владимира Владимировича [Путина]. Он не мой друг, он часто [говорит]: «Вот видишь, как президент должен поступать. Вот посмотри, Владимир Владимирович [как поступает]», — сказал руководитель Белорусского государства. Лукашенко подчеркнул, что однажды подросток отказался играть в хоккей в пятерке со своим отцом и предпочел выйти на лед в команде Путина.

Лукашенко назвал Николая «главным оппозиционером» в семье, который критикует публичные высказывания отца и работу президентской пресс-службы. Президент Белоруссии заявил, что гордится своим младшим сыном, который не козыряет своим происхождением, ведет себя осторожно и «не ходит растопырив пальцы».

В этом же интервью Лукашенко заявил, что переговоры об интеграции России и Белоруссии заставляют его «собачиться» с Путиным. Белорусский президент отметил, что в этой ситуации лучше вместе выпить рюмку водки или самогона перед Новым годом и пожать друг другу руки.