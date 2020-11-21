Главный инфекционист США заявил об иммунитете Санта-Клауса к коронавирусу

Главный врач-инфекционист Америки Энтони Фаучи заявил, что Санта-Клаус не может заболеть COVID-19. По его словам, рождественский волшебник имеет к вирусу иммунитет.

«Санта освобожден от этого, потому что Санта (из всех хороших качеств) имеет хороший врожденный иммунитет. Санта не собирается никого заражать», — передает слова врача газета USA Today.

Инфекционист заверил, что Санта-Клаус — «сверхчеловек», поэтому, разнося подарки по домам, никого не заразит. Он отметил, что юные американцы особенно беспокоятся за здоровье волшебника в период пандемии. Тем не менее свои визиты Санта сократит, а в торговых центрах будет принимать посетителей через стекло.

С экспертом согласились и его коллеги. По словам доктора Питера Хотеза, в мастерской Санты не самая лучшая вентиляция и окна в мороз особо не откроешь. Но эльфы носят маски и соблюдают социальную дистанцию, поэтому можно не переживать. А еще Миссис Клаус внедрила программу регулярного тестирования.

В Лондоне уже в конце августа началась подготовка к Рождеству. В школе Санта-Клаусов запустили обучающие курсы для стажеров.