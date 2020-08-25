Лондон начал подготовку к Рождеству. Санта Клаусов нарядят в бороды и антикоронавирусные маски

«Школа Санта-Клауса» в Лондоне уже начала готовить своих стажеров-Сант к грядущему празднику. Они учатся работать по новым правилам в условиях пандемии коронавируса. Теперь Санты должны носить маски, соблюдать дистанцию и передавать подарки ребенку бесконтактно.

Лондонская развлекательная компания Ministry of Fun управляет «Школой Санта Клауса» уже 25 лет. В этом году они начали свою работу раньше, чем обычно, чтобы убедить клиентов, нанимающих Санта Клауса, и общественность в том, что во время пандемии коронавируса можно безопасно заказать Санту. Об этом пишет Gulf News.

Тренер и основатель организации Джеймс Ловелл сказал, что они внесли три ключевых изменения в работу. Во-первых, они создали маски из красного бархата с белой меховой отделкой, совсем как костюм Санты. Их теперь будут носить все актеры. Так ребенку будет комфортно. По словам Ловелла, люди недооценивают то, как все уже привыкли к маскам.

Во-вторых, теперь в гроте Санты будет соблюдаться социальная дистанция. Ребенок будет стоять в двух метрах от него. Однако, это никоим образом не испортит магию момента.

В-третьих, в школе изобрели маленькие санки, на которые Санта будет класть подарки, а дети будут притягивать их к себе. Так будет обеспечена бесконтактная передача подарка.

«Школа Санта Клауса» является единственной профессиональной школой обучения Санта-Клаусов в Британии. Тренировки проводили в Саутваркском соборе, а все актеры сидели в масках или защитных козырьках. Девушки в костюмах эльфов проверяли у всех температуру.

«Сейчас, как никогда, каждому нужно немного волшебства в своей жизни», — отметил Ловелл.

Он не сказал, сколько платят Санта Клаусам за появление в гротах, но подчеркнул, что работа тяжелее, чем кажется.

Пандемия коронавируса сильно повлияла на спрос. В прошлом году у компании было более 1000 бронирований за восьминедельный период для Санта-Клаусов. В этом году их вдвое меньше обычного.