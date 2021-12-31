Главный инфекционист США спрогнозировал пик заболеваемости СОVID-19 в стране

Ведущий специалист США по инфекционным заболеваниям Энтони Фаучи спрогнозировал пик заболеваемости штаммом «омикрон» в стране. Он придется примерно на конец января.

Фаучи в беседе с NewsNation выразил уверенность, что выход на пик будет продолжаться несколько недель, учитывая большую территорию Соединенных Штатов и текущий уровень вакцинации.

На сегодняшний день, по словам инфекциониста, в США по-прежнему наблюдается большое количество заражений, и показатели пока только растут.

«Несомненно, мы все еще находимся в разгаре пандемии. Вчера у нас было 300 тысяч случаев. Это пандемия. Надеюсь, мы выберемся из этого и перейдем к фазе, когда у нас будет хороший контроль. Но сейчас нас там нет», — подчеркнул Фаучи.

По последним официальным данным, на территории США вакцинировались только 61,9% населения. Страна до сих пор остается одним из лидеров по количеству как заражений коронавирусом, так и летальных исходов из-за осложнений болезни. В общей сложности в Соединенных Штатах с начала пандемии выявили свыше 54,7 миллиона случаев COVID-19.