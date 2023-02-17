Мир 17 февраля 2023, 17:46 Шольц не признал, что поставки оружия Украине продлевают конфликт Канцлер ФРГ Шольц не согласился, что поставки оружия продлевают украинский конфликт РИА «Новости»

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Поставки киевскому режиму оружия не продлевают конфликт на Украине, а наоборот, ведут к скорейшему его окончанию. Такое мнение выразил канцлер Германии Олаф Шольц на международной конференции по безопасности в Мюнхене.

«Не наши поставки оружия продлевают конфликт. Правильно обратное», — сказал он.

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Шольц подчеркнул, что шанс на скорейшее окончание боевых действий появится тогда, когда Россия «осознает, что ей не достигнуть своих целей».

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Порядка 64% немцев высказались против отправки истребителей Украине. Такие результаты опроса привел социологический институт Infratest. Только 23% опрошенных поддержали передачу киевскому режиму боевых самолетов.

Вопреки этим данным Шольц на конференции сказал, что большая часть жителей Германии поддерживают политику властей страны в отношении России и в вопросе поставок оружия Украине.

В среду, 15 февраля, стало известно, что Нидерланды и Дания отказались поставлять киевскому режиму танки Leopard 2. Канцлер ФРГ говорил, что государство достигнет целей по отправке тяжелой техники Украине, несмотря на сложность процесса.