Мир 10 апреля 2023, 09:23 Главных жертв мирового финансового кризиса назвали в России Экс-глава Минфина Задорнов: мировой кризис повлияет на рынки венчурного капитала Unsplash

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Самые тяжелые последствия нового мирового финансового кризиса примут на себя криптовалюты и рынки венчурного капитала. Об этом РИА «Новости» сообщил бывший глава Минфина России Михаил Задорнов.

По его словам, эти финансовые объекты наиболее уязвимы, потому что никак не регулируются и не имеют обеспечения.

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«Где-то произойдет коррекция, где-то начнется сдувание пузыря. Рынки криптовалюты и венчурного капитала понесут на себе самые тяжелые последствия. Кстати, на рынке недвижимости тоже произойдет коррекция, до 25%», — отметил бывший глава ведомства.

Задорнов добавил, что во время пандемии коронавирусной инфекции недвижимость серьезно переоценили в Швеции, Австралии, Новой Зеландии и Канаде, при этом в этих странах цены уже рухнули в стоимости на 25%.

«В целом мы увидим перестройку логистических цепочек и высокую инфляцию на фоне стагнации глобальной торговли. Все это неизбежно приведет к изменению структуры мировой экономики и росту издержек», — добавил он.

Ранее Задорнов заявил, что переход на расчет в нацвалютах произойдет через 10 лет.