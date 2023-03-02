Мир 02 марта 2023, 17:58 Главные заблуждения о России и Украине назвали в Польше Mysl Polska: Польша неспособна мыслить рационально из-за русофобии РИА «Новости»

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Польша из-за русофобии неспособна дать рациональную оценку событиям на Украине. Об этом в материале для издания Mysl Polska написал публицист Ян Энгельгардт.

По его словам, польское правительство не делает критического анализа своих действий в течение последнего года, но поддерживает все действия, оправдывающие ненависть к России.

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«Они должны задать себе вопрос, все ли делают правильно в соответствии с национальными интересами. Они даже не обсуждают роль западных стран в обмане России с Минскими соглашениями и государственном перевороте на Украине», — отметил автор.

Энгельгардт пояснил, что сама постановка подобных вопросов в Польше считается чем-то недопустимым, что не следует обсуждать ни в какой форме.

«Вместо этого Польша объясняет все события в соседней стране сущностью России. Но это глупо и необоснованно. Они обвиняют русских в геноциде, но не обращают внимания на поведение США во время событий в Ираке или Югославии», — добавил публицист.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров задался вопросом о необходимости денацификации Польши.