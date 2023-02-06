Мир 06 февраля 2023, 05:16 Главную проблему передаваемых Украине танков Leopard 1 раскрыли в США Military Watch признали устаревшими переданные ВСУ из Германии танки Leopard 1 Викимедиа

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Передаваемые Украине танки Leopard 1, которые намерена оправить Германия, создадут дополнительные трудности для ВСУ. Об этом говорится в статье американского журнала Military Watch. В материале автор ссылается на опрошенных военных экспертов.

Обещанные Киеву танки военные аналитики назвали устаревшими.

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«Основное орудие Leopard 1 старой нарезной конструкции не только имеет очень ограниченные характеристики по сравнению с современными гладкоствольными орудиями, но и может использовать только 105-миллиметровые снаряды», — указано в статье

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На украинских складах, как отмечается, такой тип боеприпасов отсутствует. Найти указанный калибр на Западе тоже сложно, поскольку там перешли на 120-миллиметровые танковые орудия более 40 лет назад.

В ближайшие месяц-два проблему с боеприпасами точно не решат, отметил военный историк Юрий Кнутов. Но это могут сделать в течение трех-шести месяцев. Политолог и журналист Юрий Светов в беседе с «360» предположил, что у Германии на самом деле нет никаких сложностей с боеприпасами. Он напомнил, что изначально шла речь о 10-16 танках, а теперь говорят, что ФРГ планирует передать Киеву 160 танков Leopard 1 из промышленных запасов.